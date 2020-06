Amelia Pride, giugno si colora d'arcobaleno

Ultimo aggiornamento: 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amelia si colora d'arcobaleno. Dopo il successo dello scorso anno, le associazioni del territorio Circolo Legambiente Amerino, Forum Donne Amelia, Lattemiele, Oltre il Visibile, AssociazioneArcobaleno-Pianeta verde insieme a un gruppo spontaneo di cittadini e cittadine e con il patrocinio dell Consigliere di Parità della provincial di Terni, continuano a celebrare giugno arcobaleno, il mese mondiale dell’ Orgoglio LGBT+ 2020."Rispetto, non violenza, solidarietà e inclusione -spiegano gli organizzatori in un comunicato- sono il cuore pulsante di questo progetto, il nostro è un messaggio di apertura e sostegno al movimento LGBT+, di antifascismo, contro ogni forma di razzismo, sessimo, omotransfobia e discriminazione su base etnica - religiosa- per disabilità - per età.Quest’anno inoltre, siamo felici di far parte di Umbria Pride, un coordinamento regionale nato dalla collaborazione con AGEDO Terni, Esedomani Terni, Famiglie Arcobaleno e Omphalos LGBTI, un comitato che unisce le diverse realtà arcobaleno della nostra regione e che ci permette di trasmettere ancor più forte e chiaro il nostro messaggio, segno di un dialogo necessario e costante sui questi temi nel nostro territorio".La prima edizione dell’Umbria Pride avrebbe dovuto svolgersi nell’intero mese di giugno, con eventi ad Amelia, nel resto della regione e con la parata finale sabato 27 giugno."Purtroppo a causa della pandemia di Coronavirus -precisano- ci è stato impossibile pianificare un programma che potesse garantire il giusto livello di sicurezza sanitaria.Siamo consapevoli che il periodo difficile che stiamo vivendo abbia prodotto gravi conseguenze per molte persone e molte comunità nel nostro territorio, abbiamo però la certezza che i nostri valori comuni sono quelli che ci daranno la forza per restare uniti e affrontare le nuove sfide.Ci teniamo a dire che avevamo già iniziato a lavorare per offrire un palinsesto ricco di spunti di riflessione e divertimento e per tutte le età, che potesse raccogliere la cittadinanza e i turisti intorno a questi importanti temi. L’edizione del 2019 ci ha dimostrato che è possibile dare ad Amelia una luce diversa, di tanti colori e che questo anima la vita della città, attira turisti e crea un contenuto vitale per la vita culturale della nostra Amelia. Proprio per questo non ci scoraggiamo e siamo pronti per un 2021 pieno di nuova energia".Anche quest’anno perciò, saranno comunque presenti per le strade di Amelia attraverso l'affissione di manifesti e locandine colorate con i colori dell'arcobaleno per ricordare a tutti che l'amore sboccia tra persone e non tra sessi...e che l'amore è amore.Per seguire le iniziative pagine Instagram e Facebook @ameliapride2020