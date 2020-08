Amelia, prende forma "Corpo Pubblico". Invito a danzare per riappropriarsi della città.

Amelia diventa "Corpo Pubblico". Un progetto pensato durante il lockdown, durante i mesi in cui il corpo è rimasto isolato, trascurato, confinato. L'idea, nata da Marta Bichisao e Vincenzo Schino, artisti della danza, del teatro e delle arti performative, parte da un progetto per viveve gli spazi della città attraverso una danza accessibile a tutti: bambini, adolescenti, adulti, anziani. Appuntamento l'8 il 15 e il 22 agosto dalle 10 alle 12. Punto di ritrovo, l'ex chiesa di Sant'angelo vicino alla porta della valle.

Un laboratorio/invito a prendere un tempo da dedicare alle possibilità generative del corpo nella distanza e a guardare alle pratiche artistiche come strumento di partecipazione alla vita cittadina.

"Si intende riallacciare l’intimità del corpo con alcuni spazi architettonici di Amelia -spiegano gli organizzatori- e creare insieme una danza collettiva semplice e inclusiva attraverso esercizi di relazione, immaginazione e ritmo.

Uno stormo di cittadini che nelle differenze individuali diventa un corpo pubblico".

Il gruppo si chiama Opera Bianco, gli artisti che lo compongono lavorano insieme dal 2006 principalmente in Italia e Francia e abitano ad Amelia.

CORPO PUBBLICO è il primo progetto dedicato al territorio amerino.

Il laboratorio è pensato per alcuni luoghi all'aperto della città di Amelia. La partecipazione è a offerta libera, nessuno deve sentirsi escluso per motivi economici.

Per chi è interessato a partecipare inviare un messaggio WhatsApp 349.4990663 o una e-mail a: operabiancolab@gmail.com

www.operabianco.org

Info: https://www.oltreilvisibile.it/2020/08/08/corpo-pubblico/

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA