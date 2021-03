Amelia ospedale, paziente positivo al Coronavirus. Scatta la profilassi su tutti i contatti.

AMELIA Trovato positivo al Sars cov-2 un paziente ricoverato presso il reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale Santa Maria dei Laici. L'uomo, precedentemente ricoverato a Terni dove era risultato negativo al tampone, nei giorni scorsi era stato trasferito ad Amelia per seguire il percorso riabilitativo. Sottoposto ad un nuovo tampone, il paziente questa volta è risultato positivo facendo scattare la profilassi per tutte le persone con cui è entrato in contatto dal momento del suo ingresso in ospedale. Operatori sanitari, medici e pazienti del reparto sono stati tutti sottoposti a tampone di cui, presumibilmente, si avranno i risultati nel corso della giornata di domani. Nel frattempo, la situazione rimane sotto lo stretto controllo dell'autorità sanitaria. La notizia della positività del paziente ricoverato arriva in un momento in cui il contagio sul territorio comunale conta 93 unità. Una curva di nuovo in salita, più sette nuovi casi nelle ultime 24ore, che conferma Amelia al primo posto per numero di contagi fra i comuni della provincia di Terni.

