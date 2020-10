Amelia, più nove casi Covid in 24 ore. Prevista una seconda postazione "drive through" per i tamponi.

AMELIA - Asticella del contagio in salita. Dopo qualche giorno di calma apparente, in cui il bilancio dei casi covid in città è rimasto fermo a poco più di una dozzina, nelle ultime ventiquattro ore ha fatto un balzo in avanti di nove unità, per un totale di ventuno casi. "Ho provveduto ad emettere, ieri, sei ordinanze di isolamento contumaciale a carico di altrettanti cittadini risultati positivi al Covid-19 -ha scritto questa mattina la sindaca Laura Pernazza- sono inoltre venuta a conoscenza di altri tre soggetti positivi appartenenti allo stesso nucleo famigliare per i quali provvederò ad emettere ordinanza questa mattina". Contestualmente la Sindaca ha fatto un focus sulla situazione tamponi. Nei giorni scorsi, da più parti erano state sollevate obiezioni sul nuovo protocollo nel caso in cui si debba affrontare l'isolamento fiduciario che ad oggi prevede, in assenza di sintomi, esclusivamente una "quarantena" di 14 giorni senza la somministrazione del tampone. "La situazione in linea purtroppo con l’andamento nazionale sta peggiorando - ha spiegato la Pernazza- si registrano a livello regionale 4/500 circa nuovi contagiati al giorno e considerando che almeno ognuno di loro ha avuto circa 20 contatti significa che andrebbero sottoposte a tampone tra le 8000/10.000 persone al giorno e capite che tutto questo non è possibile.

Leggo di post in cui ci si lamenta che i ragazzi delle scuole medie non verranno sottoposti a tampone, avete ragione ma vi prego di leggere questi numeri e soprattutto tutti di essere consapevoli della situazione.

Per questo non mi stancherò mai di ripetere, rispettate le regole". In ogni caso, per far fronte all'aumento del numero di tamponi da somministrare necessariamente, è in allestimento una seconda postazione drive through. "Stiamo predisponendo un altra postazione drive-in per fare i tamponi -ha chiuso la Sindaca- nel frattempo oggi è possibile che si creino code in via Nocicchia, percorrete quella strada solo se indispensabile altrimenti il traffico per i tamponi si andrà a sommare a quello ordinario".



