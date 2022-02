Amelia, parte "Umbriaffido". Obiettivo: inclusione sociale e autonomia per minori stranieri non accompagnati.

AMELIA Famiglie affidatarie cercasi. Parte “Umbriaffido - disseminazione e implementazione di una buona pratica”. L'iniziativa, che sarà presentata ad Amelia mercoledì 23 febbraio alle 16 nella sala Sant'Agostino, riguarda la ricerca di famiglie affidatarie sul territorio che accoglieranno in casa un minore straniero non accompagnato. Per un anno i ragazzi saranno sostenuti nel loro percorso verso l’autonomia e l’inclusione sociale, sia dalla famiglia affidataria che dall’equipe educativa di supporto.

Alla presentazione del progetto interverranno Antonella Sensini assessora alle politiche sociali del Comune di Amelia, Michele Vecchietti, dei servizi sociali territoriali, Angelo Moretti coordinatore di Frontiera Lavoro.

In programma gli interventi di Laura Pelle, Responsabile della Comunità educativa Yaguinè Fodè di Amelia, padre Stefano Tondelli, direttore della Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia, Francesco Camuffo, presidente di Arci comitato provinciale Terni.

Durante l'incontro sarà proiettato un breve video con le testimonianze dei beneficiari già accolti nelle famiglie di Corciano.

Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Intercultura e realizzato da Frontiera lavoro insieme ai partner Comune di Corciano, Comune di Narni, Arci solidarierà ora d’aria, Arci Comitato provinciale Terni, Cooperativa sociale Quadrifoglio, Cooperativa sociale Asad, Anci Umbria.