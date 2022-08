Amelia, il Palio è di Crux Burgi. Spareggio in volata ed è festa rossoblu

AMELIA Vittoria allo spareggio. La festa rossoblu esplode sull'ultima cavalcata di Jacopo Rossi che su Ebesifresi conquista il Palio dei Colombi 2022 a spese di Platea.

Dopo l'ultima tornata, la decima, Crux Burgi e Platea sono entrambe a quindici punti. Ma sul gradino più alto del podio c'è posto solo per uno e il regolamento parla chiaro. Spareggio fra cavalieri.

Perciò, Jacopo Rossi e Alessandro Scoccione tornano ancora una volta agli stalli. Ma è la serata di Rossi e lui non se la fa scappare. Bersaglio colpito e vittoria in pugno.

La gioia rossoblu è incontenibile.

Un successo sospirato per tredici lunghi anni, l'ultima vittoria risale al 2009, che porta Crux Burgi a un totale di otto palii vinti.

Spareggio anche per decretare il terzo classificato. La sfida però è fra balestriere. Quella di Collis, Valentina Cruciani e quella di Vallis, Sashka Aleksandrova. La prova dal banco di tiro è da manuale. Per decretare la vincitrice il maestro d'arme Roberto Piciucchi deve tirar fuori il calibro che per un decimo di millimetro assegna i punti ai gialloblu.