Amelia, omicidio la notte di Natale: anziano medico spara alla moglie malata di Alzheimer

AMELIA Natale tragico ad Amelia. Un anziano medico in pensione di 80 anni ha sparato alla moglie, coetanea, uccidendola. Secondo quanto trapelato il gesto avrebbe avuto origine dalla volontà di mettere fine alle sofferenze della donna, Emanuela Rompietti era malata da tempo. Così poco prima della mezzanotte il dottor Roberto Pacifici , che abita in una villetta lungo strada Sant'Angelo, avrebbe preso la sua pistola e fatto fuoco. Ad avvertire le forze dell'ordine il figlio della coppia di 45 anni che si trovava a casa dei genitori per la cena di Natale.

Al momento sono in corso le indagini coordinate dalla Procura di Terni. Ma l'anziano medico, portato al carcere di Terni dopo l'interrogatorio in caserma, avrebbe subito ammesso le sue responsabilità dicendo che era esasperato per la situazione familiare, con la moglie affetta da Alzheimer che spesso si allontanava da casa. La notte di Natale il dramma si è consumato nel giro di pochi minuti, con l'uomo che preso da un cassetto la pistola regolarmente detenuta sparando alla moglie. Poi, l'intervento del figlio che gli ha tolto l'arma e chiamato il 118 ed i carabinieri.

Notizia in aggiornamento.