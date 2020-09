Amelia, nuovo caso di Covid-19. E' una persona al rientro dalle vacanze.

AMELIA -Torna a salire il contagio da Covid-19. Da stanotte in città c'è un nuovo caso. Ad annunciarlo la sindaca Laura Pernazza che nella tarda serata di ieri ha diffuso un breve comunicato. " Sono stata informata dai servizi sanitari della presenza di un altro caso di positività al Covid ad Amelia -ha scritto in una nota- il soggetto, completamente asintomatico, al rientro dalle vacanze si è messo in autoisolamento e pertanto non risulta essere stato in contatto con altri soggetti amerini. In ogni caso -ha precisato- l’attenzione deve rimanere alta e l’invito a tutti rimane quello di rispettare le regole". Si tratta del terzo caso di Covid emerso durante quella che è stata definita "seconda ondata". Il primo, all'inizio di agosto ha riguardato una ragazza, anche il quel caso al rientro dalle vacanze sulla riviera adriatica. Il secondo, pochi giorni dopo, un giovane di 21 anni residente ad Amelia e impiegato a Terni che è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Maria di Terni, oggi completamente guarito. In entrambi i casi, nessuno dei conviventi delle persone colpite è risultato contagiato. Per il terzo caso si è in attesa di conoscere gli sviluppi dell'indagine epidemiologica che sarà condotta dell'Asl Umbria 2.

