Amelia, nasce l'associazione Lights for Cinzia. Progetti per i giovani, nel segno della tolleranza

AMELIA Nasce "Lights for Cinzia", associazione culturale dedicata alla memoria di Cinzia Stamigna, prematuramente scomparsa a giugno 2022. Farmacista, amerina, la donna era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale e nella vita culturale della città.

«Gli amici - spiegano dall'associazione - con la costituzione di questa associazione, intendono realizzare una serie di progetti, rivolti in maniera particolare alle nuove generazioni, interpretando nel modo più autentico, l’amore che Cinzia ha sempre dimostrato verso i giovani. Progetti che, come previsto nello statuto dell’associazione, "tenderanno a valorizzare diverse forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale, sempre nel rispetto del pluralismo e della circolazione di tutte le idee con spirito di tolleranza e solidarietà"».

Alla cerimonia-evento che si è svolta sabato 7 ottobre nella sala Conti Palladini, era presente anche l’assessora comunale Elide Rossi che ha consegnato la tessera numero uno alla mamma di Cinzia.

Un progetto che è l'evoluzione della sottoscrizione promossa ad ottobre scorso, quando con i soldi raccolti era stato acquistato un defibrillatore donato alla citta di Amelia e installato alla biblioteca comunale Luciano Lama.

«In ricordo - avevano precisato gli amici anche in quell'occasione - dell’impegno culturale e sociale che Cinzia ha sempre dimostrato durante gli anni anche come iscritta a numerose associazioni amerine».