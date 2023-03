Amelia, il museo apre le porte ad Aristodemo Zingarini, grande paesaggista "pittore d'Amelia"

AMELIA Retrospettiva dedicata ad Aristodemo Zingarini. La prima dopo quella del 1954 organizzata a Roma per il decennale della morte.

L'appuntamento è ad Amelia dall'8 aprile al 22 maggio al Museo Civico “Edilberto Rosa”, con Aristodemo Zingarini. Pittore d’Amelia.

Romano di nascita (1878 - 1944) ma amerino d’adozione, l’artista si formò all’Accademia di Francia di Villa Medici sul Pincio nei primi anni del Novecento, per poi tornare ad Amelia, dove fu anche sindaco (1922-23) e podestà (1933-35).



Saranno in mostra circa quarantacinque quadri tra i più significativi della sua intera produzione degli anni tra 1906 e 1942, rappresentativi di diverse fasi e ambiti d’interesse dell’artista (paesaggi, ritratti, nature morte), epigono in terra umbra del naturalismo italiano tardo ottocentesco.





La mostra è curata da Fabrizio Razza, il catalogo da Massimiliano Bardani e Domenico Cialfi ed è aperto da un originale contributo critico di Alfredo Accatino, autore di alcuni recenti grandi eventi (Cerimonie Olimpiche e Paralimpiche di Torino 2006, Expo Milano 2015) e dei volumi di storia dell’arte della serie Outsiders, pubblicati da Giunti.L’iniziativa, organizzata dal Centro Studi Storici di Terni, gode del patrocinio del Comune di Amelia e del finanziamento della Fondazione CARIT e si avvale della collaborazione della società Sistema Museo e della Red Photographic Dark Room.Alcune tele saranno incorniciate con cornici guilloché della collezione Peter Ratti.