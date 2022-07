Amelia, movida sotto esame. Controlli a tappeto di Nas e Carabinieri. Alcoltest ai clienti e multe ai locali.

AMELIA Movida amerina sotto esame. Carabinieri e N.A.S. in azione. Controlli a tappeto su clienti e locali.

Il bilancio dell'attività messa in atto dalle forze dell'ordine ieri sera è di venti persone identificate e otto veicoli controllati. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche gli alcoltest.

Sanzionato il gestore di un locale del centro risultato inadempiente alle procedure di autocontrollo (dell’art. 6 comma 8 D. Lgs. 193/2007), per un totale di 2000 euro.

L'obiettivo, come spiegato dalle forze dell'ordine è contenere eventuali comportamenti scorretti all'interno dei locali pubblici o da parte dei clienti.

Un'azione che rientra all'interno di un piano messo a punto dal Comando Provinciale Carabinieri di Terni che ha predisposto una serie di servizi di controllo del territorio che prevedono l’impiego di numerose pattuglie in orario serale e notturno sui territori delle tre Compagnie.



«L’appello a tutti i cittadini -specificano in un comunicato - è quello di “divertirsi responsabilmente”: non eccedere nel consumo di alcool e rispettare le leggi, tra cui il codice della strada».