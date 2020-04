Amelia piange Romildo, lo scultore del legno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA Con lui se ne va una parte della storia della città. Questo il sentimento che accompagna la notizia della morte di Carlo Romildo. 98 anni, Romildo è venuto a mancare nella sua casa nella notte del Lunedì dell'Angelo. «Questa notte ci hai lasciato in silenzio senza disturbare - ha raccontato il figlio Beniamino in un messaggio - grazie papà per tutto quello che hai fatto per noi figli e non solo!» Un agricoltore d'altri tempi, cooperatore, antifascista, scultore, Romildo detto anche Carletto, aveva scoperto l'arte del legno alla soglia dei sessant'anni. Un amore tenuto in serbo per più di quarant'antanni, da quando nel 1944 aveva scolpito il suo primo cavalluccio in occasione del ritorno di un nipote dalla guerra. Da allora centinaia di rami, ceppi, tronchi hanno preso vita sotto le sue mani andando ad alimentare una collezione di più di cento opere diventata negli ultimi anni esposizione permanente. Un artista semplice e diretto nelle modalità espressive ma poliedrico e calato nel suo tempo. Come dimostrano le sue opere a sfondo politico (ha rappresentato sul legno lo storico incontro tra Ronald Reagan e Michael Gorbaciov del 1985 ndr), o quelle che rappresentano personaggi dello spettacolo (Celentano, Benigni ndr). Non solo. Alla tenera età di 73 anni aveva cominciato a scrivere su Il Banditore di Amelia (mensile distribuito da trent'anni in città e dintorni ndr) proseguendo fino a che le forze glielo hanno consentito. Era un assiduo frequentatore dell'Unitre -lo ha ricordato la Presidente della sede di Amelia Mara Quadraccia - anche quando ormai le precarie condizioni di salute lo avevano costretto sulla sedia a rotelle, si faceva accompagnare per assistere alle lezioni. Tantissime le manifestazioni di cordoglio da parte di una comunità che sente di perdere con lui un pezzo importante della sua identità.«Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Carlo Romildo -ha dichiarato la sindaca Laura Pernazza- un uomo che ha lasciato con il suo grande impegno sociale un segno nella nostra città. Mi dispiace non aver potuto festeggiare il raggiungimento dei cento anni, l'ultima volta che lo avevo visto ne avevamo parlato. Passata questa emergenza l'impegno è quello di ricordarlo con un evento pubblico».