Amelia, minacce social alla sindaca Laura Pernazza. Indagato un cinquantasettenne

Lunedì 7 Agosto 2023, 15:29







Falsi profili social per minacciare la sindaca di Amelia e presidente della provincia di Terni Laura Pernazza. Individuato l'autore, un cinquantasettenne residente in provincia di Terni, attualmente indagato per diffamazione e minacce. L'accusa è quella di aver pubblicato alcuni post dai contenuti diffamatori e minatori nei confronti della prima cittadina amerina. Le indagini della polizia sono scattate in seguito a una querela presentata dalla stessa Pernazza. Dai una serie di verifiche incrociate, gli inquirenti hanno individuato gli account dai quali l'uomo inviava le sue invettive. A seguito degli elementi emersi, gli inquirenti hanno proceduto a una perquisizione personale e informatica dalla quale sono venute fuori quelle che la polizia ha definito «tracce inequivocabili dell'utilizzo dei falsi profili dai quali erano stati pubblicati i post oggetto di indagine».