Amelia, "Marcone" compie sessant'anni: un bancone e tre generazioni di passione

AMELIA Sessant'anni di passione. Tre generazioni e un bancone, quello di "Marcone", che ancora oggi serve le tavole di centinaia di famiglie del comprensorio, e non solo. Oggi, dopo oltre mezzo secolo, a guidare il reparto macelleria c'è ancora Franco De Santis. Un'avventura la sua, iniziata nel 1963, quando, poco più che bambino, inizia a bazzicare nella bottega dei genitori. Un piccolo negozio, un bugigattolo, come lo definiscono gli stessi familiari, in cui si vendevano mangimi per animali. Poi, piano piano, l'attività si evolve. Si passa alla norcineria. «All'epoca - spiega la figlia, Lucia - non c'erano le celle frigorifero, perciò le lavorazioni si affidavano tutte al meteo. Alla stagionalità. Stagionatura e salatura, per esempio, solo d'inverno». I genitori invecchiano, a raccogliere il testimone però, ci pensano Franco e il fratello Nazareno. Dall'esclusiva lavorazione delle carni, si passa alla vendita. E poi all'alimentari. Purtroppo però Nazareno, ancora molto giovane, muore. «Sono passati tanti anni - racconta ancora Lucia - è stato anche il cinquantesimo anniversario dell'attività ma papà non ha mai voluto festeggiare. Ha sempre detto che manca una metà del bancone e che quindi non avrebbe avuto senso». Nonostante tutto, Franco però non ha mai abbandonato la sua postazione. E' ancora lui il mastro norcino. Immancabile grembiule rosso e mani in pasta. Aglio, alloro, pepe e un'esperienza attinta dalla tradizione, i suoi alleati di sempre. Insieme ai segreti tramandati di padre in figlio quando anche al casale, quello di Marcone, antico membro della famiglia così grande e imponente da guadagnare l'appellativo con cui sarebbe stata ribattezzato l'intero clan familiare, si allevavano e si vendevano le bestie, e si producevano insaccati e stagionati. Da allora, la bottega si è allargata diventando un punto di riferimento per la clientela del comprensorio ma anche per tanti turisti. «In occasione di queste feste di Natale - racconta ancora - sono venuti quasi mille clienti da tutta Italia a ritirare le ordinazioni della macelleria». Insieme alla clientela di tutti i giorni, anche qualche nome illustre che si è affidato alle mani di Franco e qualche critico che ne ha elogiato la produzione su diverse guide gastronomiche. «Qui da noi in negozio sono passati in tantissimi - chiude Lucia - per esempio Roberto Benigni abitava a Montecampano, nella villa di Buzzanca (Lando ndr) mentre erano in corso le riprese de La vita è bella. E veniva a fare la spesa. Alla fine quando sono andati via, ci hanno lasciato una foto con dedica».

