AMELIA Mancano medici e infermieri. Il punto di primo intervento dell'ospedale Santa Maria dei Laici riduce i servizi al lumicino. Il calendario di apertura, pubblicato in una nota interna dell'azienda Usl umbria 2, sta mettendo in allarme quanti ancora contavano sul servizio almeno per l'assistenza dei codici bianchi e verdi. Secondo quanto specificato nel documento infatti, il presidio sarà completamente chiuso nei giorni del 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 luglio. Mentre sarà aperto mezza giornata, assistito soltanto dal personale infermieristico nei giorni del 3 e 10 luglio (dalle 14 alle 20), 11 e 12 luglio (dalle 8 alle 14) e infine 14 e 20 luglio (dalle 8 alle 20). Il restante dei giorni, i turni dovrebbero essere normali, ovvero dalle 8 alle 20 con presenza di medico e infermiere. «Abbiamo paura - sbotta una donna - chiunque vada a Terni riporta notizie allarmanti su ingolfamenti e tempi di attesa, anche giustificata per codici bianchi o verdi. Per questo motivo avremmo voluto poter continuare a risolverli ad Amelia, e invece».

Se con l'arrivo delle ferie in ambito sanitario le criticità sul lato dei servizi si accentuano, per quanto riguarda l'iter del nuovo ospedale comprensoriale Narni- Amelia arrivano notizie positive. E' di martedì l'annuncio che entro il 30 settembre 2023 sarà inviata all'Inail, possibile finanziatore del progetto, tutta la documentazione esecutiva. «È quanto emerso - si legge in una nota della regione Umbria - da un recente incontro tra i progettisti e la direzione dell'Azienda Usl Umbria 2.La redazione progettuale dell'opera procede a step e nei prossimi giorni i tecnici e i progettisti consegneranno una prima corposa sezione relativa alla rete di sotto servizi o servizi primari (impianti idrici, fognature e infrastrutture elettriche e tecnologiche) che consentirà di avviare la Conferenza dei Servizi per acquisire il relativo parere. Il secondo passaggio prevede la stesura e acquisizione dell'ulteriore elaborato progettuale con il definitivo computo metrico dell'opera che, come già concordato, rientra nella somma prevista pari a 84,5 milioni di euro di investimento complessivo di cui circa 61 milioni destinati ai lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera comprensoriale».Un progetto, quello del nuovo ospedale, nato oltre trent'anni fa, sottoposto a continui aggiornamenti. «Le ultime modifiche che sono state apportate - aveva dichiarato il direttore dell'Usl Umbria 2 Massimo De Fino nel corso dell'assemblea pubblica che si è svolta ad Amelia nell'aprile scorso - riguardano lo sviluppo dell'intera struttura che è stata ristretta e alzata per limitare gli sbancamenti del terreno necessari al suo inserimento nell'area della ex-cava (Cammartana ndr), e la progettazione della viabilità, che risultava mancante. Per quanto riguarda i servizi, il nuovo ospedale avrà un pronto soccorso, una Obi, P.u.c.a. (terapia intensiva a disposizione della chirurgia ndr) e 140 posti letto suddivisi fra ospedale di comunità, acuzie e tecnici. Oltre a dialisi e riabilitazione».