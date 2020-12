Amelia, il maltempo torna a far danni. Alberi caduti e pareti di lamiera divelte.

AMELIA - La furia del vento abbatte un cipresso sulla strada del cimitero di Amelia e fa letteralmente volare una parete in lamiera di diversi metri presso la piazza degli Artigiani di Fornole. Secondo le prime ricostruzioni, l'albero, uno dei vecchi cipressi che costeggiano il viale, si è abbattuto nel mezzo della carreggiata nel corso della mattinata rendendo impraticabile la strada.

"Fortunatamente non passava nessuno - commenta una donna- proprio sabato sono passata di lì e ho pensato che quegli alberi sono talmente vecchi e malmessi da costituire un pericolo. Speriamo li abbbattano". Alberi caduti anche al convento di Foce dove un pino si è abbattuto sulla recinzione di un privato, fortunatamente senza causare danni alle persone. Non sta andando meglio nella frazione di Fornole dove nel primissimo pomeriggio una parete di lamiera di diversi metri è stata letteralmente divelta dalla furia del vento e fatta volare diversi metri più in là. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per mettere in sicurezza la zona e verificare lo stato dei luoghi. La nuova ondata di maltempo che dalle prime ore del mattino sta flagellando l'intero comprensorio amerino, ha messo a dura prova le stesse squadre dei Vigili del Fuoco le cui linee sono state letteralmente intasate da richieste di intervento.

