Amelia, la sindaca Pernazza: «Mamma Emma vaccinata con Astrazeneca».

AMELIA La signora Emma, madre della sindaca Laura Pernazza ha ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca. A somministrarglielo il suo medico di famiglia presso la sede del Cisom di via della Rivetta. Classe 1942, la signora Emma si è sottoposta alla profilassi senza indugio. «Mamma- ha raccontato la sindaca Pernazza- non ha avuto bisogno di nessun convincimento circa l'opportunità di sottoporsi al vaccino. Anzi, da quando è partita la campagna non ha fatto che chiedermi quando sarebbe arrivato il suo turno». Finalmente, domenica, è stata contattata dal proprio medico di medicina generale. «E' andato tutto liscio -ha precisato la Pernazza- mamma fortunatamente non soffre di patologie particolari. Anche il post iniezioni è stato tranquillo, non si è verificato nessun effetto collaterale». La signora Emma è la prima della famiglia della prima cittadina a sottoporsi al vaccino. La stessa Pernazza avrebbe potuto riceverlo in quanto componente del Coc ma, avendo avuto il virus nei mesi scorsi, rientra ancora in quella che è considerata la finestra di immunità.

Ultimo aggiornamento: 19:53

