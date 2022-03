Amelia, la sindaca Pernazza fa il primo tuffo nella nuova piscina comunale. «Un sogno che si realizza».

AMELIA Primo tuffo della sindaca Laura Pernazza nella piscina comunale. Un evento, in relazione alle vicissitudini della struttura che, dopo quasi trent'anni, è stata completata ed è entrata in funzione lo scorso novembre.

«Finalmente un sogno che si realizza -ha scritto la prima cittadina sulla sua pagina ufficiale- sono tornata dopo circa quarant'anni e dopo tanti anni di frequentazione delle piscine di Terni e Orte a farmi il bagno nella piscina di Amelia.

Con un pizzico di emozione e tanta soddisfazione, ripagata del tanto lavoro che c’è stato dietro ma forte della convinzione che la scelta del gestore che abbiamo fatto è stata quella giusta».

Un avvenimento per la città che, di quinquennio in quinquennio, si era rassegnata a emigrare nelle piscine di Orte e Terni. Per trovare il bandolo della matassa bisogna scavare indietro nel tempo fino al 2005, quando l'allora Giunta Bellini deliberò il via libera alla costruzione della nuova piscina in zona Paticchi. Un progetto, redatto dallo stesso ufficio tecnico comunale, che prevedeva una spesa complessiva di circa 2milioni euro. In realtà il costo totale dell’opera fu stimato intorno ai 3milioni ma, non disponendo dell’intera somma, si decise di procedere per stralci funzionali che hanno ulteriormente fatto lievitare la spesa per l'intera operazione portandola a oltre 4 milioni di euro.

Oggi l'impianto è attivo, gestito dalla Nuoto Amelia Academy. Circa milleottocento metriquadrati, otto corsie da venticinque metri con una profondità dal metro e mezzo ai due metri e venti che ospitano i corsi della scuola nuoto e altre discipline dedicate a tutte le fasce di età.

Prossimo step, la realizzazione della vasca scoperta, che, da programma dovrebbe essere pronta per l'estate.