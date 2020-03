Amelia, la Sindaca lancia una campagna di solidarietà per la famiglia colpita dal Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Una chiamata alle armi della solidarietà. Dopo aver annunciato alla cittadinanza la presenza di un caso di contagio da Coronavirus sul territorio comunale, la Pernazza invoca lo spirito di comunità dei suoi cittadini e li invita non solo a non abbattersi, ma ad essere di supporto alla famiglia colpita. "Ho sentito poco fa i familiari del Sig. Luca ( lo chiameremo così con un nome di fantasia ) - scrive sulla pagina ufficiale - che mi riferiscono stia bene. Immagino la preoccupazione di questa famiglia per le condizioni del loro caro, per l’incertezza degli esiti dei tamponi, per non poter essere vicino a lui, mi dicono che sia difficoltoso anche parlarci. Facciamo sentire a questa famiglia la vicinanza di tutta la nostra comunità, lasciate sulla mia pagina un vostro messaggio di auguri e di solidarietà, credo che in questo momento non sentirsi soli per loro sia molto importante. Forza Luca !! Forza Amelia tutti insieme ce la faremo!!"