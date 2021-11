Amelia, la Sindaca denuncia un tentativo di truffa ai danni della madre. «In programma incontri con le forze dell'ordine per mettere in guardia gli anziani».

AMELIA Un tentativo di truffa, ai danni dell'anziana madre. A denunciare l'accaduto la sindaca di Amelia Laura Pernazza che in un lungo messaggio ha raccontato la disavventura. «Mia madre -ha spiegato -ha ricevuto una chiamata di un tizio che spacciandosi per suo nipote le chiedeva di pagare quattrocento euro per un pacco che sarebbe arrivato da lì a poco con un corriere. Quando lei gli ha detto che non aveva soldi contanti in casa l’interlocutore ha risposto che il corriere avrebbe anche accettato dell’oro». Una risposta che ha insospettito la signora che a quel punto ha troncato la telefonata.

«Ho voluto raccontare a tutti questo episodio - ha continuato Pernazza- affinché si possano mettere in guardia tutte le persone anziane. Purtroppo le truffe agli anziani sono all’ordine del giorno -ha chiuso- e per questo insieme alla compagnia dei Carabinieri di Amelia stiamo programmando ad Amelia e frazioni degli incontri con la popolazione affinché tutti possano essere più consapevoli di quello che questi delinquenti architettano a danno dei più deboli e soprattutto come ci si può difendere».