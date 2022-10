Amelia, arriva la "Retromarcia Roma - Assisi". La bandiera della pace sventola sotto le mura

AMELIA La bandiera della pace sfila sotto le mura ciclopiche. A portarla il gruppo di camminatori che partecipa alla "Retromarcia Roma - Assisi", il cammino partito dalla capitale il 22 ottobre scorso che arriverà ad Assisi il 30.

Nove tappe, fra cui Amelia, oggi, durante le quali chiunque potrà unire i suoi passi al quelli del gruppo nel nome della pace e della fratellanza.

Un evento organizzato da liberi cittadini che hanno pensato di mettere un contrappunto alla Storia, in particolare alla "Marcia su Roma" di cui proprio oggi ricorre l'anniversario.

«Cosa sarebbe accaduto se a camminare verso Roma fossero stati poeti, artisti, operai, donne, bambini ed anziani con il sorriso sulle labbra e le mani tese in un grande abbraccio? - scrive Paolo Piacentini presidente nazionale Federtrek, fra gli organizzatori della Retromarcia - si camminerà senza sigle di partito e senza alcuna bandiera. Saranno i corpi a trasportare cuori solidali e menti aperte per permettere a chiunque di sentirsi parte di un nuovo umanesimo».

Ad ogni tappa, spettacoli, dibattiti ed eventi artistici, un programma coordinato da Andrea Satta, cantante dei Tete de Bois che terranno un concerto il 30 ottobre ad Assisi, nel corso della serata conclusiva.

Una manifestazione che cammin facendo ha raccolto intorno a se un interesse sempre maggiore e che ha ricevuto il sostegno di Liliana Segre.



«Saluto con piacere tutte e tutti i partecipanti alla “Retromarcia su Roma” -ha detto la senatrice - bambini, artisti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni, pedalatori, passanti.

Il titolo dell’iniziativa ci invita a riavvolgere il nastro della storia per guardare indietro senza perdere la testa. Come si legge ne “La Montagna Incantata” non a tutti capitano tutte le storie. Per me che sono una donna di pace un po’ sommersa e un po’ salvata, di storie ne sono capitate tante ecco perché uso la bussola della Memoria. È importantissimo tornare sui luoghi dei delitti. Pedalando si esercita la memoria. Ricordare non è un atto passivo: è un impegno per il presente e per il futuro. La Memoria è essenziale per intendere ed accoglier la diversità di cui noi stessi siamo parte ed ancora, serve a raccontare , rimotivare la nostra conoscenza del passato. La memoria è un rammendo imperfetto di un percorso di guarigione civile, percorso che serve a mantenere in buona salute la democrazia. La memoria è la funzione del mondo. Buona Retromarcia a tutti e grazie» .