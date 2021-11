Amelia, la patrona si festeggia con la musica: ecco «Legami musicali», l'omaggio alle città gemellate

AMELIA Santa Fermina è alle porte, e la città di Amelia, come di consueto, si prepara ai festeggiamenti per la patrona. Quale modo migliore di festeggiare della musica? Domenica 21 novembre, alle ore 17, la sala dello Zodiaco di palazzo Petrignani sarà la cornice del concerto in onore della patrona del paese. Protagonisti i componenti del Duo Filaci - Carulli, Lucia Filaci, soprano, e Lorenzo Carulli, pianista. Nota dopo nota, durante l’evento, intitolato «Legami musicali», sarà fatto anche un omaggio alle città gemellate con Amelia; sarà eseguito un brano tradizionale della musica greca, in ricordo del gemellaggio con Stylida che risale al 2002, ma anche un repertorio di compositori provenienti da ambiente tedesco, francese e italiano. Particolarmente caro agli amerini è infatti il legame con la città di Civitavecchia, reso più forte dal fatto che i due luoghi condividono la stessa santa patrona. L’evento, non a caso, è stato organizzato da Aga, l’Associazione Gemellaggi Amelia, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Ameria Umbra. L’ingresso è gratuito, con obbligo di Green pass.

