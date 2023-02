Amelia per la pace. A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, in piazza per dire basta alle armi. Un minuto di silenzio in consiglio comunale

AMELIA Tutti in piazza per dire no alla guerra e invocare la pace. Nel giorno del primo anniversario del conflitto in Ucraina, le strade di Amelia e Terni si sono colorate d'arcobaleno. Bandiere simbolo di una pace che sembra non trovare spazio e voce.

«La risoluzione del conflitto - ha scritto una cittadina - non può essere lasciata solo al fragore delle armi. Dobbiamo attivare tutti gli strumenti di diplomazia ufficiale e popolare, con la pressione internazionale, il disarmo, il sostegno alle forme di trasformazione nonviolenta dei conflitti, il superamento delle attuali alleanze militari, l’opposizione alla militarizzazione e soprattutto la protezione della popolazione civile che sta pagando il prezzo più alto come in ogni guerra».

Contemporaneamente, durante il consiglio comunale amerino, il presidente del consiglio ha chiesto un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra in Ucraina.

«Contrari alla guerra in ogni sua forma - ha scritto la capogruppo di maggioranza Tamara Grilli - e profondamente addolorati per le vite umane spezzate, le famiglie distrutte, le sofferenze di chi resiste sotto le bombe, lo smarrimento e la paura per l'incertezza del futuro».