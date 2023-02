Amelia, la lettera di Libera a Barbara Corvi: "Chi sa la verità racconti quello che è successo"

AMELIA - «Cara Barbara, in un momento delicato dell’inchiesta giudiziaria sentiamo il bisogno di ribadire la nostra vicinanza alla tua famiglia, a tutte e tutti coloro che in questi anni mai hanno smesso di credere e sperare nella verità e nella richiesta di giustizia. La tua storia ci riporta alle vite delle donne che come te hanno scelto di vivere liberamente il proprio essere, che hanno subito negli anni violenze in cui è facile riconoscere echi di un potere di stampo ‘ndranghetista».

A scrivere la lettera che ogni mese è dedicata a Barbara Corvi, scomparsa nel nulla da Montecampano nell’ottobre 2009, è Daniela Marcone, responsabile del settore memoria di Libera. La missiva alla mamma amerina nei giorni in cui la procura ternana ha chiuso le nuove indagini a carico del marito, Roberto Lo Giudice. L’ha fatto chiedendo al gip, Barbara Di Giovannantonio, l’archiviazione del procedimento penale. All’esito del supplemento di indagini sul suv dell’uomo e dopo aver ascoltato altri testimoni, non sono emersi elementi tali da far finire a processo Lo Giudice, accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

«Cara Barbara, il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il tuo nome verrà pronunciato in tantissimi luoghi d’Italia e oltre - scrive Daniela Marcone. Una scelta che Libera fece nella consapevolezza di dare un nome alla tua storia, di dare voce alla richiesta di verità, di rafforzare i percorsi di impegno germogliati dal tuo ricordo. La tua storia ci riporta alla forza e alla dignità di donne che come te, oggi scelgono ogni giorno di essere libere. E’ per questo che ancora di più quest’anno, nel pronunciare il tuo nome – si legge ancora - rafforzeremo la consapevolezza che fare memoria e ricordare la tua vita possa rappresentare un passo in avanti nella ricerca della verità. E’ per questo che è importante adesso che ci possa essere uno scatto di dignità, è per questo che chiediamo con forza a chi è a conoscenza della verità, di raccontare quello che è successo». Dall’associazione Libera la richiesta che «si possa dare risposta alla domanda che guida l’agire di chi crede nella verità: dov’è Barbara? Un bisogno di verità che è diritto alla vita stessa, che spinge ad andare avanti, a non fermarsi e a continuare a costruire percorsi di partecipazione, a vivere una comunità di memoria che, a partire da Amelia, è diventata adesso patrimonio di un territorio regionale e nazionale».