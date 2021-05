Amelia, con la Jeep si "arrampica" sul fianco della montagna. Brutto incidente per un ragazzo al ponte sul Rio Grande.

AMELIA Attimi di paura per un ragazzo che poco fa si è letteralmente "arrampicato" sul fianco della montagna con la sua Jeep. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava percorrendo la strada provinciale da Amelia in direzione Porchiano. Per motivi ancora da accertare, all'altezza del bivio per il lago vecchio, proprio dopo il ponte sul Rio Grande, l'uomo non avrebbe fatto la curva e sarebbe finito dritto sul fianco della montagna. «L'auto -hanno raccontato gli automobilisti che si sono fermati a prestare i primi soccorsi- era proprio salita per un tratto sulla montagna, rimanendo in bilico. La sua fortuna- sono convinti- è che guidasse una Jeep. Un'auto normale si sarebbe schiantata, non certo arrampicata». Ancora da definire le cause dell'incidente, forse un malore, che fortunatamente non ha coinvolto altre auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per il rilievi del caso, i Vigili del Fuoco che hanno tirato giù il veicolo dalla parete e il 118. Il ragazzo è stato estratto dall'auto e trasportato all'ospedale di Terni in codice giallo.

