Martedì 13 Giugno 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:32

AMELIA - «Silvio Berlusconi era una persona instancabile. Ci riceveva negli orari più impensati. Ogni volta che ci incontravano, ed è accaduto molte volte anche dopo la morte di don Pierino, ci invitava a non mollare mai. Era sempre disponibile, quando lo chiamavamo chiedeva se era urgente perché semmai ci avrebbe ricevuto subito. Fino a poco tempo fa ci ha indicato le strategie per far fronte alle necessita della comunità e non sto parlando di soldi».

Giampaolo Nicolasi, capostruttura della Comunità Incontro di Amelia, è commosso nel ripercorrere le tappe che hanno legato negli anni don Pierino Gelmini, il prete antidroga che trasformò la valle delle Streghe nella valle della Speranza, al presidente Silvio Berlusconi.

Un rapporto speciale di cui restano ricordi indelebili e foto da incorniciare. E le telefonate di Silvio Berlusconi che, con cadenza annuale, salutava i ragazzi che alla fine di ogni anno lasciano la comunità di Molino Silla dopo aver concluso il percorso di ritorno alla vita e l’uscita dal tunnel della dipendenza.

Un legame speciale che, a ottobre del 2005, ha visto arrivare il presidente, Berlusconi a Molino Silla per festeggiare gli ottant’anni di don Pierino Gelmini.

Arrivò con l’elicottero, fu accolto dai ragazzi della comunità e restò lì per qualche ora dispensando solo parole di speranza. Prima di andar via il suo regalo al don: un assegno da 5 milioni di euro per contribuire al recupero delle ragazze e dei ragazzi caduti nel tunnel della dipendenza e sostenere le iniziative per i meno fortunati.

Qualche mese dopo don Pierino inaugurerà, grazie alla donazione del premier, un istituto scolastico professionale a Lamsai, in Thailandia. Una struttura che porta il nome di Silvio Berlusconi e che è stata fondamentale per aiutare i bambini vittime dello tsunami.

A Molino Silla da decenni, subito dopo Natale, va in scena la cerimonia di saluto ai ragazzi che lasciano la struttura dopo aver concluso il percorso di ritorno alla vita.

La telefonata di auguri del presidente, Silvio Berlusconi, non è mai mancata.

Memorabile quella del 26 dicembre 2010, quando don Pierino e Berlusconi si facevano forza a vicenda per i guai giudiziari dell’epoca.

Don Gelmini, che qualche mese dopo sarebbe finito a giudizio con l’accusa di aver molestato alcuni ospiti della comunità, invitò Silvio Berlusconi a tenere duro: «Mi hanno accusato di tutto, dalle stragi alla mafia, alla corruzione: di tutto. Non c'è nulla da cui io sia stato lasciato esente. Ma io tengo botta - disse al telefono il presidente del Consiglio. Tu mi capisci perché anche tu sei vittima - aggiunse Berlusconi riferendosi alle vicende giudiziarie di don Gelmini - ma io cerco modestamente di imitarti, come tieni botta tu tengo botta pure io. Anche perché deluderemmo tanti se lasciassimo».

Prima del saluto la promessa del premier al fondatore della Comunità Incontro: «Il nostro governo continuerà a sostenere la tua comunità».

Poco dopo arriverà la somma stanziata per far studiare sei ragazzi Thailandesi ospiti di Molino Silla.

«Grazie al presidente Berlusconi - conferma Giampaolo Nicolasi - usufruirono di borse di studio per concludere gli studi superiori e poi laurearsi».

Dopo la morte di don Pierino il legame tra Berlusconi e la comunità è rimasto intatto: «L’ho incontrato in forma privata tantissime volte - conferma Nicolasi - sia a Roma che in occasione delle sue visite in Umbria. Ci siamo visti anche in Sardegna, dove abbiamo una comunità. Fu disponibile ad ascoltarci e a venire incontro alle nostre necessità e anche in questo caso non mi riferisco solo a contributi economici».