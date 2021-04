Amelia, test sierologici per le vie del centro. Fino al 30 aprile la Comunità Incontro allestisce un'unità mobile.

AMELIA Campagna vaccinale e di screening. Due direttrici parallele nella lotta al Coronavirus considerate necessarie e complementari per riconquistare la normalità pre-pandemia. A questo proposito, la Comunità Incontro Onlus di Amelia scende ancora una volta in campo mettendo gratuitamente a disposizione della popolazione amerina un'unità mobile attrezzata per effettuare i test sierologici. Fino al prossimo 30 Aprile, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 il mezzo sarà in piazza XXI Settembre mentre il lunedì dalle 9 alle 13 in via Rimembranze. Mentre il martedì e il venerdi dalle 13.30 alle 16 rimarrà attivo il presidio a Molino Silla, sul piazzale antistante agli edifici della Comunità. In tutti i casi, sarà possibile sottoporsi alla procedura di screening senza nessuna prenotazione. I test che dovessero risultare positivi saranno presi in carico dalla Usl e i pazienti sottoposti al protocollo previsto in questi casi. L'iniziativa dell'unità mobile è realizzata in collaborazione con il Comune di Amelia e con il locale Distretto della USL Umbria 2.

Per qualsiasi informazione sono a disposizione i numeri: 0744 977201 – 0744 977208

