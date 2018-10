Ultimo aggiornamento: 16:51

AMELIA (Tr) Arriva ad Amelia, in prima visione, “Sulla mia pelle”, il film che ha strappato sette minuti di applausi convinti all’ultima mostra del cinema di Venezia, la pellicola più discussa del momento.L’opera ripercorre gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, il ragazzo romano morto in carcere per cause ancora non confermate nonostante siano passati nove anni.Il regista Alessio Cremonini ha scelto di raccontare una delle vicende più discusse dell'Italia contemporanea come una discesa agli inferi cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione.Il caso Stefano Cucchi, 148esimo caso di decesso in carcere nei primi dieci mesi del 2009, ha tenuto banco per anni tra polemiche e processi e per la prima volta viene raccontato da un punto di vista inedito, il suo.La proiezione, a cura dell’associazione Oltre il Visibile, è in programma per giovedì 1° novembre alle 21, nella sala comunale F. Boccarini, e vedrà la partecipazione di Irene Testa, co-fondatrice dell’associazione Stefano Cucchi Onlus.Per approfondimenti: https://www.oltreilvisibile.it/2018/11/01/sulla-mia-pelle/