AMELIA Scende dal 7,6 al 6 per mille l’aliquota Imu per le attività ad Amelia. Il provvedimento è stato votato ieri in Consiglio comunale e riguarda sia il capoluogo che le frazioni di tutto il territorio. “La misura – spiega l’assessore al bilancio, Antonella Sensini – rientra nell’ambito della "nuova Imu" in sostituzione della Iuc, un adempimento che il governo con la legge finanziaria ha previsto per unire l'Imu e la Tasi. La riduzione dell’aliquota è stata possibile grazie al nuovo gettito costituito da cittadini pensionati residenti all'estero – dice sempre l’assessore - che prima non pagavano l'Imu”. Con la situazione attuale – sottolinea l’assessore al bilancio - ad oggi è il massimo che si poteva fare. Il lavoro comunque prosegue. Ci stiamo infatti concentrando su altre tasse e in particolare stiamo studiando misure molto più rilevanti per contrastare la crisi covid sul fronte Tari”.