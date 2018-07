AMELIA Nuova proprietà per l'ex Pastificio Federici di Amelia: l'area è stata infatti acquisita dalla Talenti, azienda umbra del settore outdoor, che ha in progetto di realizzare una grande esposizione, produzione e commercializzazione di arredi da giardino. A renderlo noto il sindaco, Laura Pernazza, e il presidente dell'azienda stessa che stamani hanno partecipato ad un incontro nel quale è stata confermata la volontà di collaborazione fra amministrazione comunale e altre realtà artigianali della zona per sviluppare sinergie anche in altri settori, in primis quello agroalimentare, creando nuove opportunità di crescita e promozione del territorio. «La vicenda dell'ex pastificio, in quanto edificio in totale stato di abbandonato e ferita per la nostra città - ha commentato il sindaco - destava da tempo preoccupazione. Siamo quindi orgogliosi e contenti che un'eccellenza nel settore del design, come la Talenti, fiore all'occhiello del Made in Italy nel mondo, e in questo caso Made in Umbria, abbia deciso di trasferire la propria sede nel nostro comune». Lo stabilimento dello storico pastificio sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione industriale da parte di Talenti, che si è aggiudicata l'intero complesso esteso su una superficie di circa 22 mila metri quadri, in occasione della recente asta fallimentare del tribunale di

Terni, con un esborso di 750 mila euro, il doppio della base d'asta, dopo un testa a testa con una cordata di imprenditori umbri. «Si tratta di un importantissimo investimento che ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra attività sia sul mercato italiano ma soprattutto su quello mondiale» ha affermato Fabrizio Cameli, fondatore e presidente di Talenti, azienda che nel 2017 ha registrato una crescita del fatturato del 37%. «Grazie ad una nuova struttura saremo in grado di ampliare la nostra produzione per far fronte alla crescente richiesta sia nel residenziale che nel segmento contract e hospitality. Ci aspettiamo inoltre una forte crescita anche delle esportazioni grazie ad una presenza capillare con oltre 400 rivenditori in 47 paesi. Ma non solo, attraverso questa acquisizione - ha continuato Cameli - puntiamo inoltre a ridare vitalità a tutta l'area industriale e artigianale di questa zona, allargando la produzione anche al settore agroalimentare con notevoli benefici per il rilancio occupazionale di questa nostra meravigliosa regione».

Sabato 14 Luglio 2018



