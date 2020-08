Amelia, guarito dal Covid il ragazzo ricoverato. In città rimane un solo caso.

AMELIA - Buone notizie sul fronte Coronavirus. A darne comunicazione la stessa sindaca Laura Pernazza che in una nota diffusa in mattinata ha annunciato la guarigione di uno dei due casi presenti in città. "Si comunica - ha detto la Sindaca - che il ragazzo risultato giorni fa positivo al Covid e ricoverato in ospedale è stato dimesso risultando completamente guarito e negativo ai tamponi eseguiti".

Si tratta del ragazzo di ventuno anni che lo scorso sei agosto era risultato positivo al Covid-19. Il giovane, che lavora a Terni e risiede ad Amelia da qualche anno, era stato ricoverato presso il Santa Maria di Terni.

A seguito della sua positività, come da prassi, era stata condotta l'indagine epidemiologica da cui si erano emersi altri casi di contagio sul posto di lavoro ma non fra i coinquilini.

Oggi la bella notizia che dimezza la presenza del virus in città. "Abbiamo un solo caso positivo rimasto- precisa la Pernazza- " si tratta di una ragazza che si è scoperta positiva al Covid al rientro da una vacanza sulla riviera Adriatica. Nel suo caso, secondo quanto riferito dalla stessa prima cittadina nei giorni scorsi, il decorso della malattia si sta rivelando praticamente asintomatico e tutti i tamponi effettuati sui familiari e i contatti diretti sono risultati negativi.

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA