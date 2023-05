Amelia, gruppo Sbandieratori e Musici ancora sul podio. Vittoria alla Parata della Tradizione

AMELIA Il gruppo Sbandieratori e Musici città di Amelia si conferma il più forte e vince l'oro alla IX Parata della Tradizione. Il "mitico scudo ligneo", conquistato sulla piazza di Lucca, resta dentro le mura ciclopiche. Un successo, il quarto consecutivo e il sesto in totale, che, nell'ambito della manifestazione organizzata dalla L.i.s. (Lega Italiana Sbandieratori) fa entrare il gruppo amerino fra i migliori di sempre. Se nella Parata Nazionale e nel campionato under 18 a farla da padrone è la tecnica, in quella della Tradizione spiccano creatività ed emozione. «Tra tutte le manifestazioni della L.i.s. - spiegano dal gruppo amerino - la Parata della Tradizione è quella che da sempre presenta un fascino tutto particolare in quanto il format è stato ideato per lasciare ad ogni gruppo la possibilità di mettere in luce al meglio le proprie caratteristiche distintive e di portare in piazza uno spettacolo avvincente e coinvolgente per il pubblico. Quest’anno è stato portato in scena uno spettacolo con una compagine molto numerosa». Trentotto persone di cui diciotto sbandieratori, undici tamburini, otto chiarine e uno stendardo hanno conquistato piazza e giuria portando a casa il primo premio. «Abbiamo raccontato una storia di inclusione - continuano - e di come con la coesione e la forza del gruppo si possano superare i momenti bui e raggiungere anche le mete più alte e difficili. Potremmo fare il parallelo con la conquista della cima di una montagna altissima». Gruppo ancor più numeroso nella sfilata, parte integrante della manifestazione e del voto finale della giuria, che ha schierato quarantasette atleti nel corteggio, con otto

nuove leve al loro debutto in una manifestazione L.i.s. Prossimo appuntamento il 2, 3 e 4 giugno quando a Foligno si svolgerà la XII Parata Nazionale della Bandiera Under 18, mentre a settembre ci sarà Parata Nazionale di Bandiera L.i.s., la manifestazione in cui sarà incoronata la compagnia campione d’Italia, titolo che negli ultimi due anni è stato portato a casa proprio dal gruppo di Amelia.