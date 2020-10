Amelia, Giunta Covid-free. Tutti negativi i risultati dei tamponi.

AMELIA - "Tutti i tamponi dei componenti della Giunta sono risultati negativi al Covid-19" ad annunciarlo la stessa Sindaca Laura Pernazza pochi minuti fa nella sua bacheca social sciogliendo la riserva su una situazione che aveva messo in allarme anche buona parte della cittadinanza. Un sospiro di sollievo, dopo che nei giorni scorsi era arrivata la notizia della positività al virus dell'Assessora alla Cultura. Come da protocollo, dopo il referto del suo tampone, l'intera Giunta era entrata in isolamento fiduciario in attesa del responso degli altri tamponi e i locali comunali erano stati sottoposti a sanificazione. La notizia del tampone negativo della Sindaca era arrivata già ieri sera, insieme a quello dell'assessora alle Politiche Sociali Antonella Sensini. Stamattina il resto. "La dimostrazione che le distanze e soprattutto l’uso delle mascherine aiutano! -ha scritto ancora la Pernazza- I dispositivi individuali rimangono lo strumento migliore e più efficace per contrastare la diffusione del virus, usiamoli!!"



© RIPRODUZIONE RISERVATA