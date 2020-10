Amelia, giù dal dirupo dello Scoglio dell'Aquilone. Ragazzo ferito gravemente.

AMELIA - I vigili del fuoco di Amelia hanno soccorso e recuperato con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali ndr) un ragazzo che per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Amelia giunti sul posto, è caduto in un dirupo nei pressi dello Scoglio dell'Aquilone un roccia a strapiombo situata appena fuori Amelia. Il ragazzo pur ferito seriamente è stato raggiunto, imbracato su una barella e consegnato alle cure del 118.

