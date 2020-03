Amelia - Positivo si, positivo no. Succede ad Amelia dove oggi, sulla mappa dei contagi da Coronavirus aggiornata quotidianamente dalla Regione Umbria è apparso un + 1. Immediate le reazioni dei cittadini che, soprattutto attraverso i social, hanno chiesto conferma alla sindaca Laura Pernazza. La replica della prima cittadina però è arrivata in serata. Attraverso la sua pagina ufficiale la Pernazza ha diramato una nota rivolta alla cittadinanza. "Preso atto delle notizie che stanno circolando sui social -scrive- circa la presenza di un caso positivo sul nostro territorio resto in attesa di comunicazioni ufficiali in tal senso. Non appena ricevute sarà mia cura darvene notizia". Due fonti ufficiali dunque che per il momento non sembrano allineate e lasciano un'intera città sulle spine, in attesa di un verdetto tanto atteso quanto temuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA