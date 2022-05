Martedì 24 Maggio 2022, 11:15

AMELIA Furto al Centro di Riabilitazione e Integrazione di Porchiano. I ladri si portano via i soldi della colazione per i ragazzi del centro e il fondo cassa per la cucina. Svaligiata anche la dispensa. L'amara scoperta ieri mattina quando gli operatori sono arrivati sul posto per prendere servizio e hanno trovato la porta sfondata. Bottino dei ladri, cinquecento euro in contanti, provenienti dal fondo cassa del laboratorio di cucina, una forma di formaggio e un prosciutto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Amelia. Secondo una prima ricostruzione, durante la notte i malviventi avrebbero forzato la serratura della porta di ingresso. Una volta dentro, hanno scovato il nascondiglio della cassettina con i soldi e, forse non soddisfatti, si sono attaccati anche alle scorte alimentari. Non è la prima volta che il centro di Porchiano subisce un raid notturno. Qualche anno fa era stata addirittura smurata una cassetta di sicurezza ritrovata successivamente, ovviamente vuota, in mezzo ad un bosco lì vicino.