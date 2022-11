Amelia, Frantoi Aperti. Week end dedicati all'oro verde. Parte anche Amerinolio

Entra nel vivo la venticinquesima edizione di Frantoi Aperti in Umbria. Un appuntamento per appassionati e curiosi che ogni anno coinvolge l'intero territorio regionale facendo tappa in alcuni dei comuni particolarmente rappresentativi in questo settore. Oggi e domani, riflettori puntati su Amelia che per la prima volta propone @amerinolio 2022 un evento di valorizzazione delle piccole produzioni locali, naturale evoluzione della recente adesione del Comune di Amelia alla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria. Degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva curate da esperti assaggiatori, momenti musicali tra gli ulivi, visite ai centri storici sono alcune delle attività in programma. Si inizia oggi. Fino alle 17,30 al chiostro San Francesco mercato di prodotti tipici e analisi gratuita del proprio olio. Alle 9 al frantoio Suatoni colazione pane e olio, a seguire partenza per visita guidata del centro storico di Amelia. Alle 15 Letture ad alta voce e... Merenda fra gli ulivi. Ancora al Frantoio Suatoni letture per i bambini dai cinque agli undici anni a cura dell'associazione Lattemiele, mentre al chiostro di Sant'Agostino, sempre alle 15, Armonizzazioni con campane tibetane e altri strumenti ancestrali a cura di Adriano Grassi. Domenica 6 novembre l'appuntamento è alle 12,30 al convento della Santissima Annunziata con Brunch Tour - Brunch e musica tra gli ulivi in luoghi speciali dell’Umbria. Prima del brunch è possibile partecipare alla passeggiata di sette chilometri, seguendo un percorso ad anello, con partenza alle 9,30 dal convento francescano di Santa Maria (a cura di Info e prenotazioni tel. 347 1153245). In centro storico al chiostro San Francesco prosegue la mostra mercato di prodotti tipici e artigianali, l'analisi gratuita dell'olio e le visite guidate ai frantoi della zona. (Italyheart, coltivatori diretti). Alle 17,30 al frantoio Suatoni si parla di Olio, ieri oggi e domani. Parlando di Olio davanti al camino con lo storico della gastronomia Diego Diomedi. Nell’ambito dello spin-off di Frantoi Aperti Olio a Fumetti, sempre domenica 6 novembre si terrà il primo appuntamento con Olio a Fumetti Kids una serie di laboratori di disegni, segni&assaggi nel nome dell’olio, rivolti ai bambini, in programma dalle ore 14.00 alle 18.00 presso il Frantoio Italyhearth di Amelia. Per tutta la durata della manifestazione, nei fine settimana è in funzione il servizio navetta gratuito che farà la spola fra il centro storico cittadino e i vari frantoi del comune di Amelia. I ristoratori amerini proporranno piatti speciali in cui protagonista è l'olio nuovo e i prodotti tipici del territorio. Francesca Tomassini