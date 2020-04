Amelia, stop a file e assembramenti. Poste Italiane riapre gli uffici di Fornole e Porchiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amelia - Riaprono gli uffici postali di Fornole e Porchiano del Monte. Per adesso un giorno a settimana, il giovedì il primo, il sabato il secondo. Dallo scoppio dell'emergenza Coronavirus, le sedi postali delle frazioni avevano chiuso i battenti provocando non pochi disagi. Nel corso delle ultime settimane era stato più volte segnalato dagli utenti stessi come l'accentramento delle attività nell'unico ufficio rimasto aperto, quello di Amelia, avesse provocato lunghe file e pericolo di assembramenti. Il disagio maggiore è stato vissuto dalle persone anziane in possesso del classico "libretto" per le quali, l'unico modo di avere denaro contante è quello di recarsi personalmente allo sportello."E’ stata dura - commenta la sindaca Laura Pernazza - ma grazie all’attenzione e alla sensibilità dimostrata da Poste Italiane siamo riusciti ad ottenere che la settimana prossima riapriranno gli uffici di Fornole il giovedì e di Porchiano il sabato. Un piccolo passo per andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini e che sia di buon auspicio per tornare presto alla normalità. Grazie a Poste Italiane".