Amelia in festa per la Beata Lucia Bufalari. Domenica 24 settembre si celebra alle ore 12 nella concattedrale di Amelia la messa solenne. Ogni anno, l’ultima domenica di settembre, nella Concattedrale ove è venerata l’urna con i resti mortali, si celebra la festa in suo onore cui sono invitati a partecipare bambini e fanciulli con le loro famiglie, oggetto del secolare patrocinio della Beata. Così come nella tradizione la festa ogni anno, l’ultima domenica di settembre, nella Concattedrale ove è venerata l’urna con i resti mortali di Lucia Bufalari, si celebra la festa in suo onore cui sono invitati a partecipare bambini e fanciulli con le loro famiglie, oggetto del secolare patrocinio della Beata.

In una pubblicazione edita nel 1936, l’agostiniano Padre Giovanni Lupidi, citando le memorie delle grazie ricevute e i molteplici ex voto che circondavano l’urna della Beata scriveva: “Non dubiterei, ripeto, potersi onorare col Titolo di Taumaturga, non altrimenti che con Santa Rita da Cascia e Santa Chiara da Montefalco! Ed essere così stimata la Terza delle mistiche e celebri Eroine dell’Umbria”.