Amelia, evoluzione Covid: ancora un positivo e due ricoveri in ospedale

AMELIA - Situazione Covid: aumentano casi e ricoveri. L'annuncio arriva dalla sindaca Laura Pernazza che ieri sera ha dovuto suo malgrado aggiornare il bilancio dei casi presenti sul territorio. Ad oggi, con cinque persone attualmente positive al Coronavirus, Amelia risulta il comune con il più alto numero di contagi di tutto il comprensorio. «Mi è stato comunicato che i due cittadini, di cui era stata data ieri notizia del ricovero - ha spiegato la Pernazza - sono entrambi positivi al Covid-19. Sono in contatto con i loro famigliari che mi dicono che stanno meglio. Purtroppo però, oggi dobbiamo registrare anche un altro contagio potenzialmente riconducibile a contatti avuti con i precedenti casi segnalati. Il soggetto presenta sintomi lievi ed ho provveduto nei suoi confronti ad emettere ordinanza di isolamento domiciliare obbligatorio. E’ in corso, la puntuale indagine epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. Nel frattempo proseguono i tamponi per i soggetti dichiarati in precedenza positivi. La situazione è monitorata in stretta collaborazione con i servizi sanitari». Oggi sono attesi i risultati dei tamponi, circa quaranta, effettuati ieri nell'ambito dell'indagine epidemiologica sulle precedenti positività accertate.