Amelia, emergenza Coronavirus. La sindaca Pernazza riapre il Coc.

AMELIA - La sindaca Laura Pernazza riapre il Coc (Centro operativo comunale). L'annuncio è arrivato poco fa attraverso la stessa prima cittadina che ha pubblicato orari e recapiti per le emergenze. La decisione è maturata a seguito dell'aggiornamento dei dati sulla diffusione del contagio che in una regione poco popolosa come l'Umbria, suonano da bollettino di guerra. "Oggi si registrano 407 nuovi contagi e 196 ricoveri -ha spiegato la Pernazza -

tutti i cittadini devono essere consapevoli della criticità che stiamo attraversando e della difficoltà che hanno i servizi sanitari nel gestire questa mole di dati. Ognuno deve fare la propria parte, i cittadini e le aziende devono essere assolutamente rispettosi delle nuove regole restrittive, ne va della salute di tutti .

Per questo e’ stata disposta la riattivazione del Centro Operativo Comunale (COC) da oggi fino a cessata esigenza al fine di assicurare il coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza alla popolazione e alla gestione delle criticità". A seguito della decisione, questa mattina il capo del gruppo Cisom Terni Amelia Graziella Fabrizi ha fatto partire la chiamata alle armi ai suoi e ha messo in movimento la macchina organizzativa. "La telefonata è arrivata oggi ma era qualche giorno che me l'aspettavo -ha dichiarato la Fabrizi- purtroppo la situazione non è rosea, io sono preoccupata. In ogni caso- precisa- come sempre faremo quello che c'è da fare e cercheremo di organizzarci al meglio". Ad oggi, sul territorio comunale si registrano 14 casi.

Il Coc sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 14 Tel 0744/976250 e il sabato e la domenica sempre dalle 8 alle14 338/7858586 per emergenze. Per comunicazioni si potrà utilizzare la mail protezionecivile@comune.amelia.tr.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA