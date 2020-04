Amelia, donna positiva al Coronavirus. Il totale in città arriva a cinque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Nuovo caso di Covid-19. Una notizia che ha colto di sorpresa una città ormai mentalmente alle prese con la fase 2. A comunicare la nuova positività, una donna ricoverata da qualche giorno all'ospedale di Terni, la stessa sindaca Laura Pernazza che in tarda serata ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale."Avrei voluto semplicemente darvi la comunicazione dell’avvenuta completa guarigione di un paziente che appartiene al nucleo famigliare che era risultato inizialmente contagiato - ha scritto la prima cittadina - invece nel pomeriggio di oggi sono stata avvertita che una nostra concittadina, ricoverata da alcuni giorni presso l’Ospedale di Terni, e’ risultata positiva al COVID-19".Il caso, da quanto si apprende dalla stessa Sindaca, non è correlato ai precedenti.A conti fatti, con un decesso e due guarigioni, i positivi ad oggi risultano due mentre otto persone sono in isolamento fiduciario. "Ad entrambi vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione - ha chiuso la Pernazza -questo deve spingere tutti alla massima attenzione nel rispetto delle regole che ormai tutti conosciamo, in particolare il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e soprattutto rimanere a casa".