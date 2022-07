Amelia, l'Avis Gianni Gonella dona all'ospedale due nuove poltrone per i donatori di sangue.

AMELIA Ospedale di Amelia. Due nuove poltrone consegnate dall'Avis Gianni Gonella Amelia per i donatori di sangue. Un risultato raggiunto grazie a una raccolta fondi sottoscritta da tanti cittadini e all'impiego di risorse dell'Associazione. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri mattina alla presenza del direttore generale dell'usl Umbria 2 Massimo De Fino, e della sindaca Laura Pernazza. «L’occasione - ha detto la Pernazza - per ricordare l’importanza di donare soprattutto in questo periodo di emergenza sangue. Complimenti ai volontari dell’Avis ed ai tanti cittadini che hanno sottoscritto questa raccolta fondi».

APPROFONDIMENTI L'APPELLO Donatori cercansi, la "paura coronavirus" svuota i...

Un impegno continuo quello dell'Avis che opera sul territorio per cercare di sensibilizzare la popolazione verso nei confronti di una problematica che attraversa un momento drammatico, quella della donazione di sangue.

Ad Amelia, per esempio, negli ultimi mesi il bilancio è in discesa libera. 452 donatori su tutto il territorio comunale, a fronte di circa 6000 potenziali, ovvero persone fra i 18 e i 65 anni in buona salute. Un trend diffuso su tutto il territorio, anche Narni è in grave difficoltà, che rispecchia l'andamento nazionale e che bisognerebbe cercare di invertire.