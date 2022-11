Ad Amelia Lions in piazza contro il diabete

AMELIA I Lions contro il diabete. L’appuntamento è per domenica 13 novembre dalle ore 8.30 alle 13.30 in piazza XXI Settembre. Lì, sarà allestita una postazione mobile dove personale medico specializzato effettuerà la rilevazione del valore glicemico a digiuno, della pressione arteriosa e della saturazione. Un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini, patrocinata dal Comune di Amelia con la collaborazione di Aild e Cisom, e realizzata dai Lions Club di Narni, San Gemini Terni dei Naharti, Terni Host, Terni Interamna, Terni San Valentino e Valnerina per sensibilizzare la popolazione e contrastare il diabete. Un vero e proprio tour che ha già toccato le piazze di Terni e a Narni. Con qualche sorpresa. Dai controlli effettuati è stato possibile tracciare un quadro di rischio. Il dato relativo al controllo della glicemia, per esempio, ha evidenziato che il 45 per cento dei pazienti volontari ha superato la soglia massima del valore glicemico a digiuno, che il 50 per cento mostra segni di ipertensione, mentre il 40 per cento delle persone è in sovrappeso.«Il progetto 100 Piazze per battere il Diabete - spiega Fabrizio Sciarretta, coordinatore dei Lions Club di Lazio, Sardegna e Umbria – ha come obiettivo quello di rivelare casi di diabete misconosciuto perché la persona magari da tempo non faceva analisi del sangue di controllo o sottostimava l’importanza di eseguire controlli periodici». «L‘obiettivo è quello di portare la prevenzione gratuita tra la popolazione - afferma invece Carlo Viola - attraverso lo spirito di servizio che caratterizza la nostra associazione».