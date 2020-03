Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Il Coronavirus miete la sua prima vittima. Il signor Luca (il nome è di fantasia ndr) è morto durante la notte presso l'ospedale Santa Maria di Terni dove era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa del Covid-19. A darne l'annuncio la sindaca di Laura Pernazza "purtroppo questa mattina ho ricevuto la dolorosa notizia che Luca (così lo avevamo chiamato) non ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri c’è stato un peggioramento, forse anche a causa delle pregresse situazioni di salute ed stato portato subito in intensiva dove poi nella notte è deceduto". La notizia del contagio in città era stata data il 20 marzo scorso. L'ottantenne, residente poco lontano dal centro abitato, era stato da subito ricoverato presso il nosocomio ternano anche se in condizioni generali relativamente buone. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario anche per i familiari che vivevano con lui. In forza del fatto che l'uomo non usciva di casa ormai da tempo, era apparsa da subito più che plausibile la teoria che il contagio fosse arrivato dalle persone con cui viveva a stretto contatto. Così è stato. I tamponi effettuati sul figlio e la moglie hanno dato esito positivo ma non avendo una sintomatologia importante, sono rimasti entrambi nella propria abitazione. Ieri pomeriggio le condizioni dell'anziano signore si sono improvvisamente aggravate tanto da dover essere spostato nel reparto di terapia intensiva, dove nella notte è deceduto. "Purtroppo Luca non ha potuto ricevere l’ultimo saluto dei suoi cari - chiude amaramente la prima cittadina- non riceverà neanche un funerale, questo virus infame oltre a tutto il dolore che ha portato in questa famiglia lascerà anche questa ulteriore ferita. Ci uniamo tutti intorno alla sua famiglia nella speranza che sappiano trovare negli insegnamenti che questo uomo gli ha lasciato la forza per superare questo grande dolore . Proprio dalle parole di suo nipote ho capito che Luca era una persona speciale ! Riposa in pace".