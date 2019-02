AMELIA Un uomo di 67 anni è morto in un'abitazione di Amelia dopo avere tentato di accendere il fuoco nel camino con del liquido infiammabile, venendo avvolto da un ritorno di fiamma. L'incidente è avvenuto in strada di Carbenaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo è morto a causa delle gravi ustioni riportate. In casa con lui c'era la moglie, rimasta illesa ma in osservazione all'ospedale Santa Maria di

Terni, anche a causa dello choc. È stata lei stessa a dare l'allarme ai vigili del fuoco intervenuti sul posto.