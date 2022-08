Amelia, crolla un albero in pieno centro. Sfiorata la tragedia

AMELIA Tragedia sfiorata in pieno centro. Albero si schianta a terra. È successo tutto in pochi secondi. Intorno alle 10 di venerdì 19 agosto un ippocastano è letteralmente crollato sull'asfalto sfiorando una Fiat punto che si trovava a transitare in quel punto. Lo schianto è avvenuto all'incrocio di via rimembranze con la strada che porta al cimitero. Un punto nevralgico della città, a quest'ora del mattino molto affollato. Sotto shock gli occupanti dell'auto miracolosamente illesi. Secondo quanto riferito da alcuni passanti, L'albero farebbe parte di una serie piantata fra le due guerre. Una pianta per ogni amerino caduto nella guerra del 15-18.