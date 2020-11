Amelia, Covid-19 entra alla scuola primaria. Positiva un'insegnante, la sua classe va in isolamento.

AMELIA - Il Covid espugna anche la scuola primaria di Amelia. Con un'insegnante positiva c'è la prima classe in isolamento. "Ci speravamo, abbiamo fatto tutto il possibile ma non potevamo resistere in eterno". Il commento è della preside Graziella Cacafave costretta oggi ad avvisare i genitori della classe quarta tempo normale della scuola primaria Jole Orsini di non mandare i loro figli a scuola per i prossimi quattordici giorni. "Stamattina una delle nostre insegnanti ha ricevuto la notifica di positività al tampone -ha spiegato la preside- immediatamente ci siamo attivati con tutte le comunicazioni del caso. La stessa insegnante ha inviato un messaggio alle famiglie dichiarando il proprio stato di salute". Come da protocollo, da oggi e per i prossimi quattordici giorni gli alunni della docente positiva saranno posti in isolamento fiduciario. Se durante tutto il periodo non manifesteranno nessun sintomo riconducibile al Covid- 19, alla fine delle due settimane potranno uscire e tornare alle normali attività. Nelle scorse settimane, un caso analogo si era verificato sempre ad Amelia nella scuola secondaria di primo grado. In quel caso però, ad entrare in isolamento fiduciario erano stati oltre 120 alunni ma nessuno di loro ha sviluppato sintomi.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Amelia, Covid-19. Rientrati in aula i 125 studenti in isolamento....

© RIPRODUZIONE RISERVATA