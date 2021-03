Amelia, il covid torna colpire duro contagiato anche un bimbo di 2 anni

AMELIA Ad Amelia la curva del contagio torna a salire con il covid che ha complito anche bambini piccoli. A fare il punto della situazione è il sindaco di Amelia Laura Pernazza, che snocciola numeri ed annuncia un nuovo screening. «Il numero complessivo dei positivi al Covid 19 ad oggi nel nostro comune si attesta a quota 92 casi. Cinque nostri concittadini risultano ricoverati in ospedale a loro soprattutto va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione . Dopo un periodo di calo dei contagi siamo tornati ad essere di nuovo in risalita. In particolare questo fine settimana solo nella giornata di sabato abbiamo registrato 17 nuovi contagi . La settimana scorsa da venerdì a venerdì abbiamo avuto 37 nuovi contagi . Capite come questa impennata ci deve spingere tutti alla massima attenzione ed al massimo rispetto delle regole. Il virus e’ molto diffuso e non riconducibile a focolai specifici quindi anche più difficile da individuare e mappare. Riscontriamo purtroppo anche la giovanissima età dei contagi ( abbiamo due casi di due e cinque anni ) che si vanno a sommare a quelli della fascia 6/10 anni che abbiamo riscontrato la scorsa settimana . Fortunatamente stanno tutti bene . A breve daremo notizia di una campagna di screening che intendiamo avviare sul nostro territorio rivolta in particolare a tutte le persone che operano a contatto con il pubblico visto che negli ultimi giorni si sono registrati casi di positività anche negli uffici pubblici .Segnaliamo infatti che l’ufficio postale riuscirà a garantire solo l’apertura di mattina fino alle ore 13.45. Confidiamo nella comprensione dei cittadini per eventuali disservizi o file che si potrebbero creare ».

Ultimo aggiornamento: 13:43

