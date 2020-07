Amelia, consegna degli attestati di riconoscimento a chi ha prestato la propria opera durante l'emergenza Covid. Targa di merito ai Vigili del Fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amelia premia i suoi volontari. Ieri sera, nella cornice di piazza Marconi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento a coloro che in varie forme hanno dato il loro contributo durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.Durante l'evento, presentato dal giornalista Massimo Colonna, sono state premiate associazioni, enti, privati cittadini che hanno ricevuto dalle mani del sindaco Laura Pernazza targhe e attestati di merito. Fra i premiati il corpo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Amelia “per aver messo a disposizione professionalità e competenza -recita l'iscrizione sulla targa- la costante presenza sul territorio e l’altruismo in aiuto alla comunità durante l’emergenza da Covid19”. A ritirare il riconoscimento, nelle veci del Comandante Provinciale dei VV.F. di Terni Giancarlo Cuglietta, il capodistaccamento CS Sandro Angeletti, che ha ringraziato l’amministrazione comunale per il pubblico e sentito gesto di gratitudine nei confronti dei Vigili del Fuoco, confermando e rinnovando l’immutato impegno e la presenza dei VV.F. del Comando di Terni e del distaccamento Amerino.